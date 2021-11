Hockey. "On a pris conscience qu'on peut créer la surprise"

Marc-André Thinel, joueur de 2005 à 2020, meilleur passeur de l'histoire des Dragons, aujourd'hui membre du staff

"Quand je suis arrivé, je n'aurais pas pu imaginer ça. Déjà, ça faisait quelques années qu'on n'avait pas gagné le championnat... Il y avait dans l'effectif un vécu sur la scène européenne, mais clairement ce n'était pas du niveau de la Russie ou de la Finlande ! Les premières années où on jouait l'Europe, c'était difficile. Puis petit à petit on s'est rendu compte qu'on était capable, sur un match, de faire mal à des équipes plus complètes que nous sur le papier. La première victoire dans un match de CHL (en 2019, NDLR), ça a fait comme un déclic. On n'a pas le même budget, on n'est pas les favoris mais on a pris conscience qu'on peut créer la surprise. Je pense que depuis que je suis arrivé, c'est ça qui a changé."

Franck Pajonkowski, joueur de 1987 à 2003, meilleur pointeur et meilleur buteur de l'histoire des Dragons

"Les coupes d'Europe, c'est bien parce que ça permet de voir où on en est avec le hockey français. Et là, on voit bien que chez les clubs français, il n'y a que Rouen qui a déjà réussi à passer un premier tour de CHL, donc ça veut quand même dire quelque chose ! Mais je dois dire aussi que j'ai l'impression que la CHL, c'est moins fort que les grosses équipes suédoises ou tchécoslovaques que nous on affrontait à l'époque. Tout a changé : les gardiens sont peut-être plus forts qu'avant, le matériel a évolué, les joueurs sont plus rapides... Nous, on devait beaucoup jouer sur l'intimidation et sur les coups pour secouer nos adversaires et aujourd'hui, ça, ce n'est plus possible. Après, sur deux matches, tout reste possible !"

Guy Fournier, joueur de 1988 à 1996,

aujourd'hui manager général

des Dragons

"Le hockey français de manière générale et nous, à Rouen, sur la scène européenne, c'est encore léger. Mais on voit bien qu'il y a une grosse progression, notamment grâce aux joueurs formés en France alors qu'avant ce n'était pas le cas quand je jouais, au début des années 90. À l'époque on est arrivé à faire des performances mais sincèrement, c'étaient des matches à sens unique où on profitait de concours de circonstances comme un gardien très chaud ou un but opportuniste. Ce qui a vraiment changé, c'est que maintenant, dans le contenu, le jeu s'est équilibré. La preuve, c'est que maintenant on nous invite l'été pour participer à des tournois avec de grandes équipes alors qu'avant on n'estimait pas qu'on était un bon sparring partner.

Tout ça, on l'a vu évoluer au fil des années en Continental cup (le deuxième échelon des compétitions européennes, NDLR) où on est devenu de plus en plus compétitif. Il y a trois ans, j'avais justement annoncé que l'on passerait les poules pour la première fois. Cette année, ça fait deux. Il y a 25 ans, on ne se disait pas qu'on ferrait ça !"

Pratique. Le match aller des 8e de finale de CHL entre Rouen et Salzbourg se disputera à l''Ile Lacroix, le mercredi 17 novembre, à 19h30. Le match retour se tiendra une semaine plus tard, le mercredi 24 novembre, à 20h15, chez les Autrichiens.