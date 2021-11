Cherbourg-en-Cotentin. Retour du masque à l'école : des parents dubitatifs

Après un mois de répit, les écoliers manchois devront à nouveau porter le masque en classe, à partir du CP, dès ce lundi 15 novembre. Les établissements scolaires suivent désormais le protocole de niveau 2, a annoncé le ministre de l'Education nationale. Même si la Manche est le seul département de Normandie encore en vert sur la carte Covid, c'est-à-dire en dessous du seuil d'alerte, la règle s'applique partout en France.

À Cherbourg, ce retour en arrière laisse certains parents dubitatifs : "Je ne comprends pas trop pourquoi on l'a enlevé dans ces cas-là, s'il faut le remettre après, ça ne sert pas à grand-chose", estime Justine, mère de Mathis, en classe de CM2 à l'école Gibert-Zola. Le jeune garçon, lui, n'est pas ravi du tout : "Le masque, on commence à en avoir marre avec mes copains. On ne parle que de ça", lâche-t-il ce vendredi 12 novembre. "Il va l'accepter, mais c'est vrai qu'il s'était habitué à ne plus l'avoir. C'est plus pratique pour eux, notamment pour apprendre", estime de son côté Sébastien, papa d'un petit garçon en classe de CP.

Pas évident non plus pour ceux qui portent des lunettes, raconte Karine, mère d'un élève de CM2 : "Ça l'embête vraiment, parce que ça fait trop de buée. Il n'arrive pas à gérer son masque et les lunettes, donc il finit par les enlever."