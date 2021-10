Cherbourg-en-Cotentin. Bas les masques pour les CM1 de l'école Dujardin !

C'est la libération ! Les enfants du CP au CM2 peuvent à nouveau suivre la classe sans masque depuis ce lundi 4 octobre, dans 47 départements, dont la Manche, où le taux d'incidence de la Covid-19 est inférieur à 50 cas positifs pour 100 000 habitants. "Ça fait plaisir, on redécouvre ou on découvre leur visage !", se réjouit Lucie Betton, qui enseigne dans une classe de CM1 à l'école Dujardin, à Cherbourg. Un soulagement partagé par les élèves : "Ça me faisait du bien de tous les voir sans masque", se remémore Ilias, lors des premières minutes de retrouvailles à visage découvert. "J'avais chaud avec le masque, il faisait 40 degrés dedans !", souffle Yannis, installé au premier rang. "Surtout qu'à chaque fois, j'avais de la buée, alors j'étais obligée d'enlever mes lunettes, et en plus je suis myope, donc je ne voyais rien du tout", confie Rokya. Du côté des enseignants, le masque reste de rigueur, même s'il n'est pas toujours évident de faire classe avec : "Par exemple en anglais, le masque me gêne parce que pour la prononciation, c'est important que les élèves voient ma bouche", poursuit l'enseignante.

Pour l'heure, l'école continue d'appliquer un protocole jusqu'aux vacances de la Toussaint. Les élèves sont notamment accueillis directement en salle, pour éviter les brassages, et déjeunent par classe à la cantine.