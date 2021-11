Colombelles. Créer des meubles à base de matériaux recyclés, la recette de Fabien Achard

Fabien Achard n'est ni menuisier, ni informaticien. Pourtant, sa société à but non lucratif qu'est R'pur permet de donner une seconde vie aux ordinateurs, tablettes ou autres objets numériques, mais aussi plus récemment aux meubles. MOB'Eeko, une branche de l'association, est née au mois de novembre 2021. Son leitmotiv : redonner vie à du mobilier ancien grâce à des matériaux recyclés. "On déstructure le mobilier pour concevoir et refabriquer d'autres meubles que l'on a conçus et dessinés nous-mêmes", explique-t-il.

Une thèse en biomécanique

Pour cela, le chef d'entreprise de 44 ans travaille de concert avec environ 300 partenaires (sociétés, collectivités territoriales) pour récupérer du matériel de bureau dont "ils se débarrassent". Dans l'atelier-boutique situé à Colombelles, des menuisiers et ébénistes démontent et recréent des meubles de toutes pièces avec la matière première. "Il y a toujours une possibilité de réemploi", dit celui qui n'avait, jusqu'en 2015, pas particulièrement d'attache avec la protection de l'environnement. "Je n'étais pas un bon élève, je le suis devenu. J'ai découvert sur le terrain." Un homme de terrain, voilà ce qui représente Fabien Achard. Ce Manchois de naissance a suivi des études en faculté de sport à l'Université de Caen, puis Poitiers jusqu'au niveau maîtrise. Il a ensuite débuté une carrière en tant qu'ingénieur recherche. Si bien qu'il s'est lancé dans une thèse en biomécanique au début des années 2000. Des idées lumineuses, il en avait donc. Il fallait attendre une proposition, en 2015, pour prendre les rênes de l'association R'pur. "J'ai toujours essayé, à ma petite échelle, de diriger une équipe. À ce niveau-là, c'est la première fois", explique l'ex-responsable hygiène et sécurité des pompiers du Calvados.

Un projet éco-responsable et inclusif

Cet ancien athlète de haut niveau aime le challenge. Dans ce projet MOB'Eeko, il souhaite "mettre l'humain au cœur de tout ce qui nous entoure. Ce qui me plaît, c'est que l'on peut contribuer à préserver nos ressources naturelles en l'associant à des valeurs sociales". En effet, au sein de l'association, 75 % des salariés sont en réinsertion professionnelle. En plus de créer du réemploi de mobilier, il permet aux personnes en difficulté de s'épanouir professionnellement. Le bien-être au travail est l'une de ses priorités. "Je souhaite que les relations salarié-employeur soient en 'win to win', que chacun y trouve son bonheur. L'écoute est importante pour avancer ensemble." Son objectif : embaucher 200 salariés en 2025. Le sprint est lancé !