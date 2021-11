Argentan. La municipalité défie ses habitants pour le bien de la planète

Pendant six mois, des familles du territoire d'Argentan Intercom vont être accompagnées pour mettre en œuvre des écogestes quotidiens en lien avec leur logement, leurs déplacements, leur alimentation et leurs habitudes de consommation, via le programme Défi toit.

"Défi toit permet de donner aux citoyens le moyen d'agir à petite échelle", explique Frédéric Leveillé, président d'Argentan Intercom. À l'heure où la COP26 fait la une des journaux, la municipalité, accompagnée du Centre permanent d'initiatives pour l'environnement vallée de l'Orne (CPIE), s'est donné pour objectif de suivre, au travers d'appels téléphoniques et des ateliers, 25 foyers volontaires.

Dans un premier temps, les familles seront sensibilisées sur les bons gestes à adopter. "Cela passe par l'utilisation de la double chasse d'eau, la fabrication de ses propres produits ménagers, l'achat d'un brise-jet pour robinet, etc.", détaille Axel Viget, chargé de mission pour le CPIE vallée de l'Orne. Tout au long de cette aventure, les familles seront suivies sur leur consommation. Les accompagnants récupéreront des données afin d'en apprendre plus sur les bienfaits des gestes écoresponsables.

"Challenge entre amis"

Le programme doit amener l'idée d'un "challenge entre amis", selon Frédéric Leveillé. Si le nombre de place est limité à 25, la municipalité espère que ce programme poussera les Argentanais à se "lancer des défis entre eux", même en dehors de l'expérience. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 12 décembre. Plus d'informations sur cpievdo.fr/defitoit.