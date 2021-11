Musique. Gaëtan Roussel : découvrez le clip "Une seconde (ou la vie entière)"

Après Daniel Auteuil dans le clip de Je me jette à ton cou, au tour de l'actrice Emmanuelle Bercot de rejoindre Gaëtan Roussel dans le clip de son titre Une seconde (ou la vie entière). Extrait de la réédition de son quatrième album Est-ce que tu sais ?, écoulé à plus de 30 000 exemplaires.

L'ex-chanteur de Louise Attaque en concert Tendance Ouest

Pour ce clip entrainant, le chanteur a invité l'actrice lauréate de la 68e édition du Festival de Cannes avec le film Mon Roi, Emmanuelle Bercot. Dans une casse de voiture, on retrouve Gaëtan Roussel et la star du septième art pour un hymne à l'amour. Gaëtan Roussel sera en concert pour le premier Tendance Session by Tendance Ouest, le jeudi 25 novembre. Un concert intimiste en acoustique réservé aux auditeurs de Tendance Ouest, avec Gaëtan Roussel, la révélation musicale Cephaz, Nolwenn Leroy et le groupe Tryo.

Gagnez vos places pour le Tendance Session à Colombelles.

Les artistes viendront à votre rencontre dans l'agglomération de Caen (Calvados) pour vous chanter leurs dernières nouveautés au Wip, à Colombelles, à 19 heures. Remportez vos invitations en écoutant Tendance Ouest.