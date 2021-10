Léonard de Vinci se dévoile au Trianon Transatlantique

Trois artistes, Michael Lonsdale, Monique et Patrick Sheyder, exploitent quelques-uns des 7 000 feuillets laissés par le maître Léonard de Vinci. Ils traitent d’anatomie, botanique, peinture, musique, etc. On y découvre un Léonard passionné des phénomènes naturels. Patrick Scheyder au piano et les comédiens Monique Scheyder et Michael Lonsdale nous font entrer avec ce spectacle dans son monde humaniste.

Pratique. Jeudi 26 janvier, 20h30, Trianon Transatlantique, à Sotteville. Tél. 02 35 73 95 15.