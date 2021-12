Cerisy-Belle-Étoile. Un marché de Noël pour financer des illuminations !

"On a repris le comité des fêtes de Cerisy-Belle-Etoile qui était en sommeil depuis des années", explique sa présidente Mélanie Moulin. Six membres du bureau, quelques bénévoles, et déjà l'organisation d'un marché de Noël, samedi 11 décembre. Ce sera le premier organisé dans cette commune de 700 habitants.

"Le but est de faire du bénéfice pour financer les illuminations du bourg, il n'y en a plus depuis quelque temps." Cerisy rejoint donc la longue liste des communes dans lesquelles un marché de Noël est organisé. "C'est beaucoup de travail, beaucoup de stress", explique la présidente. "Il a fallu trouver un lieu, ce sera à l'école primaire." Ensuite, trouver des exposants : "On a démarché énormément d'artisans locaux, une trentaine seront là : créatrices de bijoux, métiers de bouche, miel, fromage de chèvre, métiers du bois, vente de sapins, nounours pour les enfants." Parmi les animations, une mini-ferme avec biquettes et moutons nains, promenades en calèche sur le Mont de Cerisy et l'indispensable présence du Père Noël. La volonté, après 18 mois de Covid, était également de retisser des liens entre la population. Les enfants des écoles interpréteront des chants de Noël. Des flyers pour la pub ont été distribués dans les boîtes aux lettres. Chacun attend avec impatience le 11 décembre, pour "se rassembler, revoir les gens, boire un vin chaud. L'esprit de Noël, tout le monde aime ça !", conclut Mélanie Moulin, qui espère déjà récidiver dès l'an prochain.