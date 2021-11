Musique. La chanteuse Tones and I de retour avec Lonely et un clip

Tones and I avait réussi à conquérir le monde en 2019, avec le single Dance Monkey. Il est d'ailleurs toujours le titre d'une artiste féminine le plus streamé de tous les temps. Il aura fallu attendre cet été 2021 pour découvrir son premier album, qui a été repoussé à de nombreuses reprises à cause de la pandémie de coronavirus.

L'album s'appelle Welcome To The Madhouse, mais ne contient pas Dance Monkey ni Never seen the rain. À la place, plusieurs titres bien sûr, dont le 3e single vient d'être doté d'un clip.

Vous pouvez voir l'artiste bien seule, ignorée de tous pendant qu'elle chante, mais sa voix réussira à attirer l'attention du public.