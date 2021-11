Nord-Cotentin. Prison ferme pour trois cambrioleurs

Une plainte avait été déposée à la gendarmerie le jeudi 28 octobre. Angélo Capello, 28 ans, et Angelo Zugeta, 27 ans, ont été condamnés lundi 8 novembre, en comparution immédiate à Cherbourg, à 8 mois de prison ferme. Louigi Chatelain, 38 ans, a quant à lui écopé de 12 mois de prison ferme pour vol par effraction.

Les trois hommes ont volé les biens d'un habitant de Montebourg, dans un entrepôt. Des effets militaires ont été dérobés au propriétaire, un collectionneur, notamment "deux fusils neutralisés, des casques, des harnais et des coussins de parachutes de la Seconde Guerre mondiale", d'après la gendarmerie de la Manche, mais aussi des objets en cuivre et en laiton. Le montant du préjudice avoisine les 25 000 euros, selon les gendarmes. Une caméra de surveillance a pu identifier les trois hommes. Les gendarmes de Sainte-Mère-Église et de Cherbourg ont localisé les cambrioleurs en fin de semaine dernière, à Carentan.

Angélo Capello, Angelo Zugeta et Louigi Chatelain ont reconnu les faits, ainsi que d'autres cambriolages.