Manche. Ségur de la santé : les investissements dans le département

En tout, ce sont une quinzaine d'établissements du département de la Manche qui vont être aidés par l'État pour une somme globale dépassant les 70 millions d'euros. Plus d'un tiers de la somme (27 millions d'euros) ira à l'hôpital d'Avranches-Granville, pour agrandir le site d'Avranches et rénover celui de Granville. C'est le plus gros investissement dans le département.

Derrière, on retrouve l'hôpital de Cherbourg qui va pouvoir, avec 21 millions d'euros, relancer son unité de soins intensifs et rénover plusieurs services comme les urgences ou la cardiologie. L'hôpital de Saint-Lô n'est pas en reste, avec une aide de 17 millions d'euros, dont une bonne partie pour ses urgences et son plateau de consultations externes. L'hôpital de Saint-Hilaire-du-Harcouët va quant à lui pouvoir "restaurer ses capacités financières" grâce à 4,5 millions d'euros. Enfin, les hôpitaux de Villedieu, Saint-James, Villedieu et les polycliniques d'Avranches et Saint-Lô ont également obtenu des financements de plusieurs centaines de milliers d'euros.