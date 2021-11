Calvados. Quels labels et certifications pour le bâtiment ?

"Tout peut s'appeler label, il faut faire très attention. C'est une jungle dans laquelle on peut trouver le pire et le meilleur. Il doit être décidé par un organisme ayant l'autorisation de le donner", alerte Jean-Marc Gohier, ingénieur à la direction régionale de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), spécialiste des transports, de la qualité de l'air, des friches urbaines et de l'urbanisme. Le spécialiste conseille de bien se renseigner avant de se lancer dans n'importe quel type de rénovation. "L'objectif de l'ADEME est de porter des projets auprès du grand public, des collectivités, du monde industriel et de l'agriculture, au-delà des réglementations déjà en place. Lorsqu'une réglementation entre en vigueur, nous n'intervenons plus", détaille l'ingénieur.

Des labels pertinents et reconnus

Avant d'entreprendre tous travaux, il est important de savoir où se situe le bâtiment et l'environnement qui l'entoure. "Il existe un label intitulé HQE bâtiment, qui vise à rénover les bâtiments de taille importante en respectant le développement durable", explique le spécialiste. Autre label reconnu par l'État, le label B+C-. "Celui-ci concerne toutes les habitations et signifie bâtiment à basse consommation et consommant moins de gaz à effet de serre", détaille-t-il. Avant de choisir une entreprise et de rénover votre habitation, il est possible de faire appel à l'espace Faire. "C'est un site internet sur lequel des conseillers indépendants de tous constructeurs et énergies vous répondent pour vous accompagner dans votre projet de rénovation. Ce service est complètement gratuit et sert à réfléchir sur l'autonomie, la réduction des consommations", conclut Jean-Marc Gohier. L'espace Faire permet également d'être mis en relation avec des artisans dits RGE, c'est-à-dire reconnus garants de l'environnement.