Villers-sur-Mer. Fête de la coquille : 13 commerçants contrôlés en infraction

Comme chaque année, la commune de Villers-sur-Mer célébrait la coquille lors du week-end de la Toussaint, les 30 et 31 octobre. Cet événement a été l'occasion pour l'URSSAF (Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales) de Basse-Normandie à Caen d'effectuer des contrôles des commerçants présents. Selon un communiqué transmis lundi 8 novembre, 26 commerces ont été la cible d'une inspection. Treize d'entre eux étaient en situation de travail dissimulé, certaines par absence de déclaration d'emplois salariés. "21 salariés non déclarés ont été découverts", indique l'URSSAF. D'autres dissimulaient des activités par minoration des déclarations sociales et ne présentaient pas d'immatriculation pour leur entreprise. "Les peines encourues sont de trois ans de prison, assorties de 45 000 euros d'amende au plan pénal", rappelle l'URSSAF.

Sur le plan civil les commerçants risquent "l'annulation des allégements de charges et le chiffrage des cotisations non réglées, outre le paiement de dommages-intérêts en cas de condamnation pénale".