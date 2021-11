Alençon. "Tous paysans", le nouveau salon de l'agriculture de l'Orne

"Tous Paysans" fait suite à "Ferme en fête", qui existait depuis les années 80 à Alençon. Ce salon de l'agriculture ornais a lieu le week-end des 13 et 14 novembre, au parc-expo Anova, à Alençon.

Au programme, plus de trois cents animaux dans de nombreux concours (bovins, chèvres des fossés, poules du Merlerault), avec un marché de producteurs locaux, la "table du terroir", des démonstrations culinaires avec le chef Paul Ferrara, la présence de boulangers, un espace bois-énergie, des animations enfants avec baptême de poneys ou de tracteur… Et parmi les nouveautés de cette édition 2021 : des cinés débats samedi matin et dimanche matin, notamment après la Covid-19 et l'afflux de Franciliens dans l'Orne, sur le bien vivre ensemble, entre contraintes et nouveaux débouchés pour les agriculteurs.

"Samedi soir, une pièce de théâtre sera jouée par une troupe d'agriculteurs de la Manche, à l'auditorium d'Alençon", précise Nicolas Tison, agriculteur dans le Perche et président du Comité d'organisation de Tous paysans.