Insolite. Thomas Pesquet goûte les premiers piments cultivés dans l'espace

L'expérience avait été lancée en juillet dernier par l'Américaine Megan McArthur. 48 graines avaient été envoyées aux astronautes, qui ont ensuite été placées dans un espace de culture de la station spatiale internationale (ISS).

Début novembre, les résidents de l'ISS ont pu déguster les premiers piments cultivés dans l'espace.

Les astronautes ont même pu garnir leurs tacos avec les piments verts. Si cet aliment regorge de vitamines C et d'autres nutriments indispensables, le piment, fort en goût, peut aussi pallier un problème de taille auquel font face les astronautes : la perte partielle de goût et d'odorat.

Cette première expérience a pour objectif d'étudier la culture des plantes alimentaires pour les missions spatiales de longue durée. Une partie de cette première :colte spatiale va rentrer sur Terre avec Thomas Pesquet afin d'être analysée.

Ce type de culture répondra aux enjeux d'alimentation pour les futures missions vers la Lune et Mars.