Tennis de Table (Pro A). Le SPO Rouen accroche le derby, la frustration pour le Caen TTC

Les deux clubs avaient des dynamiques opposées avant ce derby. Le SPO Rouen a perdu ses deux dernières rencontres 3-1, alors que le Caen TTC a gagné 3-2 ses deux derniers déplacements. Ce sont pourtant bien les Rouennais qui ont remporté cette rencontre dimanche 7 novembre, au bout de trois heures et demie de lutte acharnée (1-3).

Le match

En ouverture, le leader caennais, Wang Yang, s'est battu avec lui-même pour résister à Alexandre Robinot, revenu de deux manches à rien (3-2). Plus réaliste dans les money-times, Robert Gardos a ensuite égalisé pour les visiteurs, contre Stéphane Ouaiche, au bout de quatre sets (1-3).

Après la pause, Antoine Hachard et le Hongrois Adam Szudi ont dominé à tour de rôle les quatre premières manches. Finalement, après avoir dominé la première partie du tie-break, le Français a cédé face au Rouennais (2-3). Wang Yang et Robert Gardos sont alors revenus au combat. Mais après avoir perdu la première manche, l'Autrichien a su régler son jeu, dominer le local, et ainsi sceller le résultat du match (1-3).

Le joueur du match : Robert Gardos

Le vétéran autrichien de 42 ans, toujours 24e mondial, a su maîtriser ses deux duels de la soirée. Il a d'abord battu un Stéphane Ouaiche accrocheur en quatre sets, avant de dominer le 34e mondial, Wang Yang, toujours en quatre manches. Ses deux succès ont eu une importance prédominante dans la victoire des Seinomarins.

La Stat' : 4

La défaite du Caen TTC lors de ce derby est la quatrième défaite consécutive à domicile des Caennais (entre la saison dernière et cette saison). Mais sur la même période, ils sont invaincus à l'extérieur.

Les réactions

Réaction de l'entraineur Caennais, Xavier Renouvin Impossible de lire le son.

Réaction de l'entraineur du SPO Rouen, Stéphane Hucliez Impossible de lire le son.

Réaction du Caennais Antoine Hachard, battu au bout du suspens par le Rouennais Adam Szudi Impossible de lire le son.

Robert Gardos (joueur du SPO Rouen, vainqueur de ses deux matchs) : "C'était très important avec ce début de championnat très difficile, où nous jouons 4-5 des plus grosses équipes. Nous étions sous pression. Donc il était important aujourd'hui de ramener deux ou trois points pour rester à l'avant dans ce championnat. J'avais toujours perdu contre Wang. J'ai essayé d'apprendre de ces défaites pour mieux préparer ce match. Et aujourd'hui, je pense avoir eu la tactique parfaite contre lui. Contre Stéphane, j'ai toujours eu des matchs difficiles. Et j'étais content d'élever mon jeu et d'avoir un niveau de concentration très bon."

La fiche

Caen - Rouen : 1-3. 700 spectateurs.

Y.Wang (n°2) bat A.Robinot (n°21) 3-2 (14-12, 11-7, 6-11, 8-11, 11-2)

S.Ouaiche (n°29) perd R.Gardos (n°1) 3-1 (12-10, 11-5, 12-14, 11-9).

A.Hachard (n°26) perd A.Szudi (n°12) 3-2 (8-11, 11-8, 9-11, 11-7, 11-8)

Y.Wang (n°2) perd R.Gardos (n°1) 3-1 (5-11, 11-4, 11-3, 11-7)

Prochain rendez-vous

Les Caennais enchaîneront par un déplacement à Saint-Denis le mardi 16 novembre à 19 h 30. Au même moment, les Rouennais recevront les Bretons d'Hennebont.