Saint-Lô. Les Rendez-Vous Soniques sont de retour cette semaine

En 2020, la 11e édition n'avait pas pu se tenir à cause de la Covid-19, pourtant, les organisateurs ont choisi de la comptabiliser quand même, comme pour défier un virus qui plane encore au-dessus du monde de la culture. C'est donc bel et bien la 12e édition du festival d'automne saint-lois qui s'ouvrira ce mardi 9 novembre. Un cru 2021 riche de presque 30 concerts entre têtes d'affiche, découvertes et artistes de la scène régionale.

C'est Clara Luciani qui ouvrira les festivités, mardi 9 novembre. Inconnue lors de son premier passage en 2018, l'une des nouvelles reines de la scène française revient en majesté à Saint-Lô. La Niçoise sera la première de l'histoire des Rendez-Vous Soniques à se produire sur la scène du parc des expositions, une salle venue compenser l'absence de la salle Beaufils, en travaux. Le festival garde en revanche ses autres écrins habituels, dont le Normandy et le théâtre. À la veille de l'ouverture, un tiers des concerts affichent complet (Clara Luciani, Ben Mazué, Yseult, Barbara Pravi…).