Ils n'auront pas quitté la mer de la Manche. Après quelques heures de course sur la transat Jacques Vabre, l'Imoca Bureau Vallée de Louis Burton et Davy Beaudart a démâté, dans la nuit du dimanche 7 au lundi 8 novembre, au large de la pointe ouest du Cotentin. Fort heureusement, les deux marins sont sains et saufs. Ils seraient en route vers le port d'attache du bateau, Saint-Malo (Ille-et-Vilaine).