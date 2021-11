[Photos] Le Havre. Les 79 bateaux de la transat Jacques Vabre ont largué les amarres

Cette fois, ça y est : la quinzième transat Jacques Vabre est partie ! Les 79 bateaux se sont élancés du Havre à 13 h 27, dimanche 7 novembre, comme prévu, direction la Martinique.

Un encouragement pour Guillaume Pirouelle : celui de Francis Le Goff, directeur de la ligue de voile de Normandie.

Arrivé à 6 heures du matin

Il y avait beaucoup de monde sur les quais du Havre et les falaises d'Etretat pour admirer la flotte. "Nous sommes arrivés à 6 h 30 pour avoir la meilleure place, confie un spectateur breton, ravi, après un an et demi de privations. L'an dernier, voir le Vendée Globe à la télé, c'était terrible... Ce n'est pas la même émotion !"

Les spectateurs disent leur admiration Impossible de lire le son.

"Je les admire"

"Pour certains, c'est un gros engagement personnel, ils mettent leur travail de côté, ils engagent leur famille", rappelle une Havraise, qui donne de la voix à chaque bateau qui passe. "C'est beaucoup d'émotion. Ils partent pour une épreuve difficile, technique. Je les admire énormément", explique un habitant de la Somme venu pour la première fois. Un peu plus loin, un spectateur allemand, avec les manches du blouson dédicacées par des skippers : "J'aime l'ambiance dans la ville. En Allemagne, ce n'est pas un sport aussi populaire."

Des bateaux impressionnants Impossible de lire le son.

Les premiers bateaux sont attendus à Fort de France dans une quinzaine de jours.

Les Manchois Alexis Loison et Nicolas Jossier, quelques instants avant le départ des pontons.

Le Class 40 Entraide Marine UMEP joue à domicile... et salue ses supporters.

Charlie Dalin va tenter le doublé à bord d'Apivia.