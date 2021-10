Cléon : trois jeunes filles dégradent des vitres

C'est un témoin qui a alerté la police, mercredi 18 janvier, vers 17h à Elbeuf. La brigade anti-criminalité a en effet été appelée par une maison de retraite, située rue Charles-Perrault à Cléon. Des jeunes filles y avaient été aperçues dégrandant les vitres : deux baies ont été abîmées et une brisée.

Rue de la résistance, à Saint-Aubin-Lès-Elbeufs les forces de l'ordre ont aperçu trois jeunes filles correspondant au signalement. Elles ont été reconnues par le témoin. Celles-ci âgées de 13 et 12 ans et originaires de Saint-Aubin-Lès-Elbeuf et d'Elbeuf, ont reconnu les faits : elles avaient projeté sur les baies des cailloux et des oeufs.