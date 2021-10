Le Cape Elise, un géant de passage au port de Rouen

Le Grand port maritime de Rouen a accueilli un géant des mers. Arrivé le 8 janvier au terminal Sea Invest de Grand-Couronne, le Cape Elise est reparti samedi 14 janvier. Long de 289 mètres et large de 45 mètres, ce “beau bébé” a déchargé 76 500 tonnes de charbon. Construit en Chine en 2005 et battant pavillon des Iles Marshall, il était en provenance de Puerto Drummond (Colombie). Ce n’est toutefois pas le plus grand bateau accueilli à Rouen. En 2009, on y avait aperçu le China Steel Responsibility, plus long de... 4 cm !