Franck Herouard : coup de coeur, coup de crayon

Sa création a été nommée Prix coup de cœur des Trophées de l’innovation 2011 organisés par Seinari, 100% pratique pour poser ses feuilles, épingler son modèle, ranger son crayon et se plier pour être transportée. Il l’a baptisée Handroo pour Hand et draw et les deux “o” de cartoon. Tout bête, mais il fallait y penser.

La passion du dessin

A l’étage de sa maison, Franck Herouard s’est aménagé son bureau : deux écrans, une tablette graphique et, sur une feuille oubliée, quelques dessins jetés par un crayon qui le titille. Le dessin d’animation, c’est une passion qu’il traîne depuis l’enfance. “Avec un copain, on avait créé un personnage, Robodur”, se souvient-il en souriant. L’expérience de Robodur a tourné court et la vie a imposé ses détours : cinq ans dans la publicité, avec des clips pour les stars, au service des plus grandes marques.

Mais Franck Herouard a fini par reprendre ses crayons. Aujourd’hui, il pense que le dessin peut aussi être porteur d’idées et quand il crée en 2006 sa propre agence “Tout pour le mieux”, c’est pour servir une consommation plus éthique, plus responsable. Depuis 2007, il revisite les shadoks, en créant des petites séquences animées pour des clients de plus en plus friands de ce mode d’expression.

“Il y a aujourd’hui une vraie demande”, constate-t-il. Dans une société qui sature de vidéo, “le dessin ouvre des horizons, permet de créer des univers décalés qui se prêtent bien à la transmission des messages”. Comme un retour aux mondes imaginaires de notre enfance dans lesquels il s’immerge volontiers.

Ariane Duclert