Yvetot. Para-triathlon : Alexis Hanquinquant conserve son titre mondial !

Quatre à la suite ! Principal favori à sa propre succession, le Cauchois Alexis Hanquinquant n'a pas flanché, le vendredi 5 novembre, à l'heure d'aller chercher une quatrième couronne mondiale consécutive, en para-triathlon. À Abu Dhabi, sur le circuit automobile de Yas Marina, le pensionnaire du club de triathlon de Rouen a construit sa victoire patiemment.

Irrésistible Hanquinquant

À la sortie du plan d'eau, seul un britannique tenait encore la distance en restant au contact du Normand. Mais inexorablement, Hanquinquant est parvenu à faire la différence kilomètre après kilomètre. À la fin du parcours de vélo, ce même Michael Taylor était déjà relégué à plus de deux minutes et ne pouvait plus vraiment espérer revenir.

Après son titre olympique, en septembre, à Tokyo, Alexis Hanquinquant confirme sa très grande forme du moment et sa mainmise sur sa discipline.