Musique. ABBA : un nouvel album après 40 ans d'absence !

Ne jamais dire jamais. Après quarante ans de silence, c'est le grand retour du mythique groupe suédois ABBA. Le groupe de tous les records, avec près de 400 millions d'albums écoulés dans le monde, sort son nouvel album très attendu Voyage.

"Merci d'avoir attendu…"

Le 2 septembre, le groupe annonçait la sortie d'un nouvel album inédit et dévoilait les hits Don't Shut Me Down et I Still Have Faith in You. Une révélation en direct sur YouTube suivie par près de 1,6 million de personnes. Après l'annonce de ce nouvel album Voyage composé de 10 titres, ABBA a battu le record d'Universal en réalisant la pré-commande la plus rapide de tous les temps au Royaume-Uni, avec plus de 80 000 exemplaires vendus en moins de trois jours.

Le groupe réalisera un nouveau concert digital révolutionnaire dans lequel nous pourrons voir performer Agnetha, Björn, Benny et Anni-Frid (A.B.B.A) avec un groupe de 10 musiciens, à Londres, dans une salle construite pour l'occasion, à partir de mai 2022. Plus de 250 000 billets ont été vendus en seulement trois jours.

Les versions numériques d'ABBA interpréteront sur scène les plus grands succès du groupe et leurs nouveaux singles.

