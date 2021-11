Bagnoles-de-l'Orne. Coupe de France de cyclo-cross : le champion Alain Daniel se souvient

Les cinquième et sixième manches de la Coupe de France de cyclo-cross seront disputées à la fin de cette semaine à Bagnoles-de-l'Orne, sur un circuit tracé dans le Parc du Château. Cinq cents concurrents et dix mille spectateurs sont attendus samedi 13 et dimanche 14 novembre.

Le Normand Alain Daniel a été champion de France de cyclo-cross en 1990. Il a participé à douze championnats du monde, avec pour meilleur classement une cinquième place.

Le champion se souvient aussi avoir terminé une manche de Coupe de France en seconde position, en 1989, à Bagnoles-de-l'Orne.

Selon Alain Daniel, le circuit ornais est sans doute l'un des meilleurs en France… "Devant mes supporters, je tremblais comme un coureur du Tour de France lorsqu'il pénètre sur les Champs-Élysées ", confesse-t-il, soulignant que les champions du Tour comme Julian Alaphilippe, Mathieu Van-der-Poel, ou Wout Van-Aert ont tous pratiqué le cyclo-cross.