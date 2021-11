[Photos] Près de Rouen. Karting, trampolines, bowling… Un nouveau centre de loisirs ouvre à Tourville

C'est une nouvelle offre de loisirs qui a vu le jour, vendredi 29 octobre, au sein de la zone commerciale de Tourville-la-Rivière. L'Espace 360 réunit en un même lieu trois grandes activités pour passer un moment ou la journée, entre collègues ou entre amis.

"On a un pôle de trampolines de 1 500 m2 avec 12 activités pour petits et grands, du bowling 3.0 avec de l'hyperbowling et un pôle de karting électrique avec une piste de 500 mètres", décrit Samuel Danicourt, de l'Espace 360.

Le parc de trampolines permet notamment de s'essayer à des jeux connectés.

L'ensemble est flambant neuf et hyperconnecté. Les trampolines sont connectés à des écrans pour des mini-jeux. Le bowling propose également une expérience originale avec l'hyperbowling : "On va pouvoir s'appuyer sur les rambardes pour multiplier ses points." De quoi séduire les premiers clients :

Le karting électrique se veut aussi tendance avec peu de bruit, pas d'odeurs et la possibilité de filmer ses performances de pilotage.

Sur une piste de karting de 500 mètres, vous êtes amenés à tenter d'améliorer votre chrono.

L'ensemble des réservations peut se faire en amont en ligne. La piste de karting, en attente d'une dernière autorisation, n'ouvrira ses portes qu'à la mi-novembre.