Le Havre. Tony Estanguet est venu faire la promo des JO

La tournée des drapeaux olympiques et paralympiques s'est arrêtée mercredi 3 novembre au Havre, en présence de Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. L'ancien sportif de haut niveau (canoë) fait un tour de France pour faire la promotion du sport auprès des jeunes. Ils étaient une trentaine au Port Center du Havre pour échanger avec lui.

Inciter les jeunes à faire du sport

Tony Estanguet sait de quoi il parle. Son palmarès est impressionnant : trois médailles d'or olympiques (Sydney 2000, Athènes 2004 et Londres 2012), triple champion du monde, triple champion d'Europe et neuf fois champion de France. Son nouveau challenge est donc l'organisation des JO de Paris 2024. "C'est le plus grand événement sportif que la France n'a jamais organisé", commente-t-il. "Il ne faut pas limiter l'engouement des JO aux seules villes qui organisent la compétition. Il faut attirer tous les territoires qui croient au sport. On a souvent tendance à limiter la réussite des Jeux aux médailles et aux infrastructures construites, mais pour moi, l'héritage de tout ça, c'est la capacité à donner envie aux jeunes de faire plus de sport."

Paris 2024 accueillera des sportifs venus de 206 pays. Les retombées devraient être importantes. Chaque délégation sportive de tous ces pays s'installera dans des bases arrière, des centres de préparation, quelques semaines avant les JO. Il y a environ 800 centres de préparation identifiés. Ils sont au nombre de 27 en Seine-Maritime, dont quatre au Havre (Docks Océane pour le basket et le hand, l'Espace Simone Veil pour le basket, le basket fauteuil et le hand, le stade Jules Ladoumègue pour l'athlétisme et le foot et le stade Youri Gagarine pour le foot et le hockey sur gazon).