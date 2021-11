Sud-Manche. Les inscriptions au Run In Mont Saint-Michel sont ouvertes

Incontournable course de Normandie pour les amateurs de running, le Run In Mont Saint-Michel est de retour en 2022, après deux éditions annulées en 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire.

Programmé les samedi 21 et dimanche 22 mai 2022, ce grand week-end de fête du running dans le sud-Manche proposera de nombreuses courses adaptées à tous les niveaux et toutes les pratiques. 10 kilomètres, semi-marathon, trail, marathon en solo ou en duo, de nombreux formats sont prévus pour le retour de la course dans le sud-Manche. Les différents parcours mettront en valeur la Baie du Mont Saint-Michel.

Les inscriptions sont enfin ouvertes sur le site de l'événement, où vous retrouverez aussi quelques conseils pour vous préparer.