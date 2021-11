Calvados. La fête de la coquille Saint-Jacques revient à Port-en-Bessin-Huppain

Cette année encore, la criée de Port-en-Bessin-Huppain s'ouvre au public, qui va pouvoir fêter la coquille Saint-Jacques et les produits de la mer. De nombreuses activités ainsi qu'une vente directe de coquilles seront proposé aux gourmands le week-end des 6 et 7 novembre.

Sophie Coevoet, directrice du centre culturel de la ville et organisatrice de l'événement, nous dévoile le programme :

La programmation du Goût du Large dévoilée Impossible de lire le son.

L'occasion rêvée pour se régaler, mais surtout pour rappeler aux Normands l'importance historique et économique de ce port de pêche, qui demeure le premier port de Normandie. La pêche artisanale est la première activité économique de la Ville, avec plus de 8 000 tonnes de poissons et coquillages pêchés l'année dernière. De quoi venir se laisser tenter au Goût du Large ce week-end, pour (re)découvrir traditions et produits locaux.

Toute la programmation sur www.portenbessin-huppain.fr.