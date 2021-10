Chambres des comptes : élus centristes et UMP réagissent

Quatorze parlementaires haut-normands, issus du nouveau centre et de l'UMP ont envoyé une lettre au Premier Ministre, François Fillon, pour demander que la chambre régionale des comptes de Normandie demeure à Rouen. Pourquoi Rouen et non Caen ? Les parlementaires appuient leur demande sur trois arguments :

Rouen est la ville qui compte, théoriquement, le plus de fonctionnaires et de magistrats, donc "Dans un souci d’affecter le moins grand nombre possible de personnel, le choix en faveur de Rouen est adapté."

"Le bâtiment rouennais est le plus adéquat à accueillir les deux chambres fusionnées. En effet, d'’importants travaux ont été réalisés dans l’hôtel particulier Delamare-Deboutteville, pour lesquels l'’Etat a investi 3M d'euros. Pour Catherine Morin-Desailly, à l’'heure où les finances publiques connaissent des difficultés, il semblerait incohérent de réinvestir de nouveau, ailleurs."

"La troisième raison est la volonté de créer un "territoire équilibré et cohérent." Et si les parlementaires reconnaissent la nécessité de répartir un certain nombre d’'institutions entre les capitales normandes, ils notent qu’'un grand nombre de sièges sociaux d’'organismes appelés à faire l’'objet d’un contrôle de la part de la Chambre Régionale des Comptes sont situés à Rouen ou dans ses alentours. De plus, il semblerait aller de soi que la future Chambre Régionale des Comptes de Normandie réside dans la même ville que la Chambre de Commerce et d’'Industrie fusionnée."