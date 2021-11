Musique. Abba sort son nouvel album vendredi 5 novembre

Il y a 51 ans, Agnetha, Björn, Benny et Anni-Frid (plus connue sous le nom de Frida) empruntaient le nom d'une poissonnerie suédoise et formaient le groupe ABBA.

Le groupe phare des années 70 allait représenter son pays au concours de l'Eurovision 74 avec une victoire à la clé. Huit albums et 160 millions d'exemplaires vendus plus tard, le groupe se séparait en 1982, quelque temps après le divorce des deux couples que formait le quator.

Mais un nouvel opus, intitulé Voyage, est annoncé pour le vendredi 5 novembre. Dix titres originaux que le groupe préparait en secret. La ABBAmania a encore quelques beaux jours devant elle.