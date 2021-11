Pêche. Les mesures de rétorsion envers le Royaume-Uni suspendues

La France renonce temporairement à ses mesures de rétorsion envers le Royaume-Uni et les Iles Anglo-Normandes, qui devaient entrer en vigueur la nuit dernière, mardi 2 novembre, à minuit. Les négociations se poursuivent ce mardi entre la France, le Royaume-Uni et la Commission européenne. "On verra où on en est demain, à la fin de la journée, pour savoir si les choses changent de nature", a déclaré le Président Emmanuel Macron lundi 1er novembre. Mais aucune sanction ne sera appliquée avant une réunion prévue jeudi, a annoncé l'Élysée. Jeudi dernier, Jersey faisait un pas en avant en annonçant que 162 bateaux normands et bretons se verraient délivrer des licences de pêche valables le jour même, dont 49 provisoires.

Avec AFP