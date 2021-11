Dans l'Eure. Un mort dans un accident de side-car

Un dramatique accident s'est produit dans l'Eure, ce lundi 1er novembre. Vers midi, une moto de type side-car a fait une sortie de route sur la commune de La Haye-du-Theil, sur la route de Saint-Nicolas-du-Bosc, entre Brionne et Elbeuf.

Frère et sœur

À l'arrivée des secours, le side-car s'était retourné et était totalement embrasé. La passagère, une femme de 36 ans est décédée. Elle s'est retrouvée coincée et est morte brûlée par les flammes. Le pilote, un homme de 38 ans, est légèrement blessé. Il a été pris en chargé au CHU de Rouen. Selon les premières informations, les deux victimes seraient frère et sœur, de nationalité belge. La gendarmerie d'Amfreville a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'accident.

Au total, onze sapeurs-pompiers des centres de secours d'Amfreville, Le Neubourg et Bourgtheroulde étaient mobilisés.