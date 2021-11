Trouville-sur-Mer. Une maison touchée par un incendie, une famille relogée

Les sapeurs-pompiers du Calvados ont été mobilisés dimanche 31 octobre, vers 18 h 40, pour un incendie qui s'est déclaré dans une maison à Trouville-sur-mer. D'après les soldats du feu, les flammes auraient pris dans un abri de jardin avant de se propager à l'habitation, à l'étage et aux combles.

Une famille avec trois enfants

D'importants moyens de secours ont été déployés. Une vingtaine de pompiers venant des casernes de Touques, Pont l'évêque et Trouville sont intervenus à l'aide de trois lances à incendie et une échelle. Un couple et ses trois enfants de 9 ans, 7 ans et 1 an, ont été relogés par la mairie dans un gîte. Ils sont sains et saufs. Le maire adjoint de la commune, la police municipale et nationale étaient sur place.