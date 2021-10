Football. Coupe de France féminine. Le SM Caen et Alençon au bout du suspense... Découvrez les qualifiées

Comme chez les garçons, la Coupe de France féminine a tenu ses promesses ce dimanche 31 octobre. Il y a eu du suspense et du tract pour l'US Alençon et le Stade Malherbe de Caen. Les deux équipes ont été contraintes d'aller au bout d'une séance de penaltys pour se défaire respectivement d'Évreux et de Cherbourg et continuer l'aventure.

Menées 2-0, les Alençonnaises sont revenues à hauteur des Euroises (2-2) pour aller aux tirs au but. Les Ornaises l'ont emporté 4-3. Les joueuses d'Anaïs Bounouar ont vécu elles aussi un ascenseur émotionnel. Après avoir ouvert le score dès la septième minute et avoir enfoncé le clou grâce à un doublé de Lilou Debaecker, les Caennaises ont été rattrapées par Cherbourg, elles aussi invaincues en championnat de Régional 1. En fin de rencontre, les Manchoises ont égalisé sur penalty (2-2). L'interminable séance de tirs au but a tourné en faveur des Calvadosiennes.

Pas de surprise dans les deux autres rencontres. Quevilly Rouen Metropole est venu à bout de l'AG Caen (3-0).

Rouen Plateau Est n'a fait qu'une bouchée de Tourville (4-0). Les quatre équipes sont qualifiées pour le premier tour national de la Coupe de France.