La cuisine vivifiante de Pommes d’épices

Autant le dire tout de suite : Pommes d’épices vaut le détour, mais ne s’adresse pas aux gens pressés. A l’écart des grands axes, non loin de la Tour Jeanne d’Arc, le restaurant à la façade boisée nous a séduits. Dans un décor chaleureux, à la croisée du chalet et de l’auberge, l’établissement propose une cuisine sincère et de qualité, parsemée de jolies originalités. Se régaler de choux de Bruxelles quand vous clamez les détester en est une preuve tangible.



Tout a débuté par un toast au chèvre aromatisé de thym et de miel, servi avec sa salade croquante. Sur du pain de campagne, le fromage fondu et la légère touche sucrée forment un couple remarquable. Arrive mon agneau de sept jours, accompagné de pommes de terre cuites au four et... les fameux choux de Bruxelles, petits spécimens cuits au beurre et ultra-fondants. La viande ? Merveilleuse.



En dessert, je me suis laissé tenter par le crumble aux fruits rouges. Tout juste sorti du four, le jus des fruits encore en légère ébullition, il présente un très bel équilibre. Au final, pour 15,50 € (entrée-plat-dessert le midi), je viens de m’offrir un beau moment de gastronomie. Attention toutefois, il faut savoir prendre son temps, le service n’est pas très rapide.



Pratique. Pommes d’épices, 66, rue Bouvreuil, Rouen.Tél. 02 35 71 73 57. Ouvert du lundi au vendredi le midi et mercredi, jeudi, vendredi le soir.