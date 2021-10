Handball (Proligue). Succès crucial pour les Vikings de Caen contre Sarrebourg

Le point laissé à la lanterne rouge Angers le vendredi 22 octobre (22-22) a frustré les Caennais de Roch Bedos, qui ont tout de même glané 3 points (sur 4 possibles) lors de leurs deux derniers matchs. La réception de Sarrebourg ce samedi est le dernier match de ce premier triptyque important dans la course au maintien des Normands. Un match où ils ont su faire la différence après avoir couru derrière le score pendant 40 minutes (29-25).

Très maladroits, les Caennais ont totalement raté leur entame (2-5, 11'). Ils ont su réagir rapidement, par l'intermédiaire de leur meilleur buteur, Yannis Mancelle (8-8, 22'). Mais les Mosellans ont repris leurs distances à la pause grâce à une défense efficace (9-12, 30').

La gâchette Yannis Mancelle

À la reprise, les deux équipes se sont enflammées en attaque (13-16, 35'). Les Vikings ont réussi à se saisir de contre-attaques pour renverser l'avantage (21-19, 43'). Mancelle, puis Lagier-Pitre, ont su être efficaces offensivement pour éviter un retour Lorrain en fin de match (29-25, 60').

Roch Bedos (entraîneur du Caen Handball) : "En première mi-temps, on a du mal à mettre du rythme. On est à l'envers de ce qu'on s'était fixés. Ensuite, on revient très rapidement dans le match et on ne cesse de remettre du rythme. Ensuite c'est beaucoup plus simple d'attaquer, parce qu'on est en train d'avancer."

Place à une petite trêve pour les Vikings, qui attendront deux semaines pour recevoir Tremblay en France, le vendredi 12 novembre à 20h30.