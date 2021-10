Rouen. Les formations aux métiers du numérique rencontrent un vif intérêt

La Normandie web school a profité des vacances pour déménager ses locaux situés au Petit-Quevilly et les installer sur la place Henri-Gadeau-de-Kerville, à Rouen. Pour Alexandre Féret, expert digital au sein de l'école, ce déménagement était nécessaire : "Nous avions besoin de plus de salles et, surtout, de salles plus grandes pour nous adapter aux formations que nous proposons." Ainsi, les étudiants peuvent jouir depuis septembre d'un studio photo flambant neuf pour faire des shootings et se former à la création de contenus visuels indispensables à leurs différentes formations.

Devenir Community manager

Parmi celles-ci, une toute nouvelle est proposée aux étudiants de deuxième année : une formation au métier de Community manager. Le "CM", c'est la personne en charge des réseaux sociaux d'une organisation. Il va les alimenter régulièrement en contenus originaux, réfléchir à la stratégie de communication, interagir avec les internautes et doit toujours être au fait des dernières tendances. Cette nouvelle formation s'inscrit parfaitement dans la lignée de celles déjà proposées par l'école.

La Normandie web school a pour ambition de former ses étudiants aux métiers du numérique les plus à même de recruter au fil des prochaines années : assistant web marketing (qui assiste dans la conception, l'organisation et le suivi des actions de marketing), chargé d'e-commerce (responsable du développement des ventes en ligne), chargé de référencement (qui doit placer un site web en tête de classement des moteurs de recherche), trafic manager (qui développe et installe une stratégie digitale), growthhacker (qui amorce et optimise la croissance de l'entreprise), et acquisition manager (qui doit réfléchir à la stratégie d'acquisition de nouveaux clients). De quoi être paré pour affronter le marché de l'emploi à la sortie de l'école !