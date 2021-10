Bienvenue à Châtelet La Halle

A l’été 2013, ce lieu de vie central, dans un quartier en forte mutation sous l’impulsion du Grand projet de ville, proposera un visage plus accueillant. Avec, clou du spectacle, une halle de marché flambant neuve.

“Elle était vieillissante”

“Le marché hebdomadaire attire du monde. Comme sur la place des Emmurées, rive gauche, nous souhaitons pérenniser les plus attractifs de la ville”, souligne Yvon Robert, maire-adjoint chargé de l’aménagement urbain. Jusqu’en juin, la première phase des travaux consistera à combler une partie de “l’amphithéâtre” existant. Demeurera un “balcon” tourné vers l’avenue de la Grand’Mare. Dans un second temps, la Ville fera ériger la fameuse halle, avant que Rouen Seine Aménagement, le bras armé des collectivités locales en matière d’aménagement urbain, pose un nouveau revêtement et fasse refaire l’aire de jeu ainsi que le parking.

“C’est l’un des projets forts de la rénovation urbaine du Châtelet voulu dans le cadre du Grand projet de ville (GPV)”, rappelle Anne-Sophie Huet, chargée de mission. “Cet espace public, vieillissant, n’était pas à la hauteur. Car nous avons ici la chance d’avoir un marché très dynamique”. La future halle, facturée 1,138 millions d’euros et financée par la Ville (10 %), le Conseil régional (30 %), le Conseil général (25 %) et l’Agence nationale de rénovation urbaine (35 %), en sera “l’élément marquant”. Mais la place ne se résumera pas au commerce : elle pourra de nouveau accueillir des spectacles du festival Les Arts des Hauts.

En attendant la fin des travaux, les commerçants sédentaires et les clients doivent se déplacer sur le parking du supermarché ED, où se tient provisoirement le marché.

Thomas Blachère