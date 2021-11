Métropole de Rouen. L'éclairage public n'illumine plus toutes les nuits

L'extinction de l'éclairage public la nuit dans de nombreuses communes de la Métropole de Rouen suscite des inquiétudes pour certains habitants. Ils se sentent en insécurité lorsqu'ils doivent se déplacer.

Employée dans un restaurant situé dans le quartier Saint-Paul, Eugénie, Rouennaise de 28 ans, a découvert par hasard l'extinction de l'éclairage public entre 1 heure et 5 heures du matin. "Au début, je pensais à une panne de l'éclairage, raconte celle qui habite dans le quartier de la préfecture. C'est au fil des jours puis en me renseignant que j'ai compris que les lampadaires étaient désormais éteints." Une mesure mal perçue, alors qu'elle est amenée à rentrer chez elle après 1 heure du matin, en raison de son travail : "Je fais la route à pied car c'est plutôt agréable, mais là, je prends de plus en plus ma voiture. Je ne me sens pas en sécurité." D'autres Rouennais, amenés eux aussi à se déplacer pendant ces heures, apportent un témoignage similaire. "Dans le noir, il est impossible d'anticiper un danger qui peut survenir", analyse Anne-Claire Auzou, psychologue clinicienne à Rouen (lire ci-contre), qui indique comprendre la crainte ressentie dans ces situations, en particulier en tant que femme. Pour autant, les municipalités qui expérimentent depuis plusieurs années cette extinction de l'éclairage public, indiquent ne pas noter de délinquance supplémentaire.

Les quartiers difficiles restent éclairés

C'est ce que souligne aussi Karim Bennacer, secrétaire départemental du syndical Alliance police nationale en Seine-Maritime : "L'éclairage public rassure les concitoyens, son absence crée ce sentiment d'insécurité, même si, pour nous, il n'y a pas d'incidence sur notre travail." Les forces de l'ordre soulignent, tout de même, l'absence d'extinction de l'éclairage dans des quartiers plus difficiles, comme les Hauts-de-Rouen et Saint-Sever. "Il est utile de laisser aussi les abords de la maison d'arrêt éclairés. Cela dissuade les personnes voulant jeter des colis à l'intérieur de la cour", poursuit Karim Bennacer.

À Petit-Quevilly, la municipalité a été plus loin dans le travail, avec du cas par cas : "Dans les quartiers d'habitats denses comme à Saint-Julien ou à la Piscine, nous ne prenons pas ce chemin de l'extinction de l'éclairage public, explique Charlotte Goujon, la maire. Nous savons que nous avons des problématiques de sécurité dans ces quartiers, liées au trafic de drogues par exemple. Nous avons besoin de lumière, notamment pour les interventions des forces de police." Au-delà de la délinquance dans certains quartiers, c'est aussi la sécurité sur les routes qui pose question. À Rouen, les boulevards sont exclus des zones d'extinction et la municipalité souligne que l'absence d'éclairage permet, dans les petites rues, de faire ralentir les voitures.

Si des inquiétudes se font ressentir à Rouen et dans des communes proches, il faut souligner que, dans d'autres villes, les habitants ont moins de craintes. À Sotteville-lès-Rouen, qui s'est lancé dans l'expérimentation aussi cet été, "nous avons reçu deux courriers de plainte", indique la municipalité. À Barentin, le maire, Christophe Bouillon, a pris le parti de lancer un sondage pour connaître l'opinion de la population sur la poursuite de cette expérimentation. 77 % des habitants qui ont pris part à la consultation se sont ainsi dits favorables.