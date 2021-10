Le Havre. La Cité Océane vit à l'heure des sorcières ce week-end

Tout au long du week-end des 30 et 31 octobre, le programme Magie et Sorcellerie va faire vivre Le Havre à l'heure d'Halloween. Le Pôle Simone Veil propose de nombreuses animations avec des activités numériques (musique assistée par ordinateur, codage de baguette magique), des ateliers créatifs, ou encore des temps de lecture fantastique. Pour les fans d'Harry Potter, il est également possible de découvrir le Quidditch. Un bal des sorciers est organisé en soirée et dimanche, à 15 h 30, c'est spectacle de magie pour tout le monde !

Ça bouge aussi au Muséum d'Histoire naturelle, avec la possibilité pour petits et grands de venir déguiser et repartir avec des cadeaux.