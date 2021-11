Bonne table à Rouen. Les vraies saveurs traditionnelles du Maroc

"Il y a beaucoup de restaurants marocains, mais je n'en ai pas trouvé qui fasse de la vraie cuisine traditionnelle, comme chez nous." C'est ce constat qui a poussé Youssef Abid à ouvrir La cantine du Maroc, il y a quelques semaines, à Rouen. "C'était un rêve de longue date qui s'est enfin réalisé", savoure celui qui est arrivé en France il y a 18 ans et qui a eu besoin de plusieurs déclics pour se lancer.

Le premier, c'est un accident du travail qui a mis fin à sa carrière dans le bâtiment. Le second, c'est le concours de ses amis qui l'ont encouragé, "parce que nous recevons beaucoup à la maison avec ma femme, et tout le monde nous disait que les plats étaient délicieux". Le dernier, et peut-être le plus important, c'est "la gentillesse d'un ancien rencontré à Marrakech, qui a partagé son savoir-faire pendant un mois". Youssef Abid en est revenu avec les techniques traditionnelles du tajine ou de la tanjia, cuites pendant longtemps au feu de bois dans des plats en terre cuite. "En France, les tajines sont cuits à la marmite, puis servis à table dans le plat typique. Mais les saveurs ne sont vraiment pas les mêmes", précise le chef, toujours fier de préciser qu'il ne travaille qu'avec des produits frais et préparés en cuisine.

Le plein de saveurs

Il n'en fallait pas plus pour attiser ma curiosité. Parmi plusieurs choix de viande, j'opte pour un tajine kefta, une spécialité de boulettes de bœuf assaisonnées. Quelques minutes plus tard, un plat brûlant arrive devant moi. La viande est parfumée et l'accompagnement, à base de tomates et d'ail relevés par des épices, est lui aussi excellent. Avec un peu de pain traditionnel, c'est un véritable régal ! Pour continuer sur cette lancée, je profite d'un petit assortiment de pâtisseries orientales qui arrivent avec quelques morceaux de fruits frais. Là aussi, c'est un sans-faute. Pour une addition de 18,50 €, le dépaysement est assuré !

Pratique. 30 rue Saint-Étienne-des-Tonneliers. Tél. 06 59 86 07 78