Ça bouge en ville. Du nouveau côté commerces du côté de Caen

Reprise et nouvelle déco, reconversion, ouverture d'un second magasin, les évolutions n'arrêtent pas du côté des commerces de Caen et son agglo. La rédaction de Tendance Ouest vous en dit plus sur ces nouvelles enseignes.

Fromagerie, coiffure et photographie

Il s'agit d'une reprise et d'une reconversion professionnelle pour Cyril et Nadège Caselli, les nouveaux propriétaires des Fondus de fromage, situé rue Neuve-Saint-Jean à Caen. On y trouve un très large choix de fromages et de produits du terroir ainsi que des plateaux dînatoires. Quant à l'enseigne Phoenix Coiffure, elle porte bien son nom car il s'agit d'un nouveau départ pour sa propriétaire Sabrina Balleroy. Et ce ne sont pas les projets qui manquent pour le salon de coiffure situé à Bénouville, rue du Commerce : onglerie, barber shop et soins esthétiques à venir. Enfin, pour Stéphanie André, photographe professionnelle depuis plus de dix ans, elle a ouvert son nouveau studio de photo rue de Falaise à Caen. Stéphanie immortalise les instants de vie.