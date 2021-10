Transport. Des trottinettes électriques en libre-service arrivent à Épron

La société Bird se déploie de plus en plus dans le Calvados. Après Hérouville-Saint-Clair au mois d'avril 2021 et Ouistreham en juillet de la même année, c'est désormais la ville d'Epron qui se dote de trottinettes électriques en location.

Une vingtaine sera disponible en libre-accès dès le lundi 1er novembre dans les lieux stratégiques de la ville : à l'arrêt de tramway du Campus 2, à proximité des abris bus et commerces du centre-ville.

Sur le même principe qu'à Hérouville ou Ouistreham, il n'y a pas de borne. Les trottinettes sont géolocalisées sur une carte. L'utilisateur peut les débloquer en utilisant l'application Bird, à télécharger sur smartphone via Android ou l'App Store. "Ce qui nous a séduits, c'est que l'on peut réguler la vitesse en fonction des espaces. La géolocalisation permet d'éviter les dépôts sauvages, explique le maire Franck Guéguéniat. Ça permet aussi un maillage territorial".

C'est parti ! @EpronRadio s'inscrit (gratuitement) dans le réseau des trottinettes #Bird à compter de la semaine du 1er novembre. Un nouveau mode de mobilité pour nos habitants 🛴 pic.twitter.com/DeWq3MYHjT — Franck Guéguéniat PhD 🐝 (@fguegueniat) October 27, 2021

Selon nos informations, des trottinettes pourraient aussi voir le jour à Caen et Saint-Germain-la-Blanche-Herbe.