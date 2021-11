Témoignage. Service à la personne : "le plaisir de rendre leur vie meilleure"

Parmi les métiers qui recrutent, ceux du service à la personne regroupent plus d'une vingtaine d'activités différentes, comme la garde d'enfants, le ménage, ou encore l'accompagnement des seniors. C'est d'ailleurs cette diversité qui plaît particulièrement à Fanny Du Breul de Saconay, ancienne aide à domicile. "Ça fait des journées bien remplies", sourit la jeune femme. Désormais chargée de clientèle à O2, groupe spécialisé dans le service à la personne, Fanny a été aide à domicile pendant six ans à Caen. "Je faisais le ménage à domicile chez les clients, je m'occupais également des personnes âgées et je gardais des enfants."

"Un métier humain"

Ce qui plaisait avant tout à Fanny Du Breul de Saconay ? " Le contact ! C'est un métier très humain. Ce que j'aimais particulièrement, c'est le fait d'en apprendre tous les jours, que ce soit dans le travail ou sur le plan humain." Pour faire ce métier il faut savoir "s'adapter. Les demandes ne sont pas les mêmes pour chaque personne". Avec les seniors par exemple, la professionnelle devait réaliser différentes tâches : ménage, toilette, accompagnement, ou encore aide aux courses. "On est là pour eux, on est leur soutien." Il faut également aimer aider son prochain : "C'est un réel plaisir de rendre leur vie meilleure et de voir, par exemple, une fois partie, la maison propre et rangée."

Même si Fanny Du Breul de Saconay a évolué depuis deux mois et est désormais chargée de clientèle, elle continue la garde d'enfants : "J'arrête doucement, mais j'avais envie de garder encore un peu le contact avec les enfants. C'est vraiment appréciable." Elle remarque également que c'est un métier de plus en plus recherché : "Beaucoup de personnes désormais recherchent un confort de vie."