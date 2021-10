Calvados. Planches Contact : le festival de photographie est de retour

Cela devient un incontournable sur les plages du Calvados chaque année. Le festival Planches Contact, temple éphémère de la photographie, a fait son retour samedi 23 octobre, pour une douzième édition. Plusieurs artistes exposent leurs œuvres sur les plages, dans le centre-ville de Deauville, mais aussi au centre culturel Les Franciscaines.

Laura Serani, directrice artistique du festival, nous dévoile le programme de cette saison :

Le thème conducteur pour la douzième édition du festival Impossible de lire le son.

Des projections, sculptures et autres créations attendent les visiteurs cette année, en plus des archives photographiques exposées par des artistes du monde entier. La collection photographique de Deauville est devenue la plus importante collection de photographies contemporaine de Normandie. Le festival est accessible à tous, jusqu'au 2 janvier 2022.