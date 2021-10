Normandie. +10% en une semaine, le coronavirus montre des signes de reprise

Masques en milieux clos, lavage des mains… "Le respect des gestes barrières est essentiel", rappelle mardi 26 octobre l'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie, alors que le taux d'incidence continue d'augmenter. Il s'établit à 33,57 cas pour 100 000 habitants au niveau régional, une hausse de 10,1 % par rapport à la semaine précédente.

"La Normandie confirme son entrée dans une phase de croissance depuis plusieurs jours. À l'exception du département de l'Orne et de la Seine-Maritime, tous les départements présentent une augmentation de leur incidence", précise l'ARS. Avec 47 cas pour 100 000 habitants, le Calvados affiche l'incidence la plus élevée et approche du seuil d'alerte, fixé à 50 cas pour 100 000 habitants.

La vigilance reste de mise, dans un contexte où la Covid-19 circule en parallèle de la grippe et des autres virus de l'hiver.

Pour le moment, la situation est sans impact sur l'offre de soins hospitalière. Au 25 octobre, 284 personnes étaient hospitalisées dont vingt en réanimation.