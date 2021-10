Pays d'Auge. Rodéo urbain : le maire de la commune agressé avec une matraque

Bruno Lethuillier, maire du Faulq, commune située entre Lisieux et Pont-l'Evêque, a été frappé samedi 23 octobre, alors qu'il tentait de s'interposer pour mettre fin à un rodéo urbain proche de son domicile. C'est alors qu'il a reçu un violent coup de matraque de l'une des personnes impliquées. "Le préfet du Calvados a porté plainte en tant que représentant de l'État et a demandé aux forces de l'ordre d'en faire une affaire prioritaire et de rechercher l'auteur", expliquait Julien Decré, directeur du cabinet de la préfecture du Calvados lundi 25 octobre. L'élu de la commune a également porté plainte à la suite de l'agression. Selon les dernières informations, une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Lisieux.

La procureure de la République de Lisieux Delphine Mienniel s'est exprimée ce lundi 25 octobre. "Le maire du Faulq a reçu au moins deux coups de matraque (un au visage et un à la main) alors qu'il tentait de mettre fin à un rodéo sauvage, une course de véhicules non autorisée, à laquelle participaient environ 70 personnes", indique la magistrate. Selon des informations communiquées par la procureure, Bruno Lethuillier a reçu quatre jours d'interruption de travail.

Avec AFP