Alençon. Ces petits commerces qui se battent

Venu de région parisienne, le couple Surain a ouvert une boucherie le 3 mars 2020 à Chanu, 1 200 habitants.

Pourquoi avoir choisi Chanu ?

"On voulait s'aérer un peu. On a trouvé ce commerce, on a aimé le village qui est sympa, vivant. On s'est dit allez 'hop, on se lance !'. Ça ne s'est pas trop mal passé, les gens nous ont bien acceptés et maintenant, on a une bonne réputation, on a notre clientèle qui est faite."

Il n'y avait plus de boucherie ici ?

"Avant, c'était un charcutier, ça faisait deux ans que c'était fermé. Lorsqu'on est arrivés et que je croisais des habitants avant l'ouverture, c'était plein de questions : 'Ça va rouvrir ? Qu'est-ce que vous allez faire ?' Je répondais : 'Moi, je suis boucher de métier', et les réactions étaient très positives, nous étions attendus !"

Malgré la proximité de Flers ?

"Oui. On fait des plats préparés, des plats du jour. On essaye de se diversifier, on change régulièrement ce qu'on propose. Je sais faire certaines spécialités et ça, ça plaît. [Il montre dans la vitrine réfrigérée ses appétissantes paupiettes avec du lard autour et une tranche de tomate dessus] Vous ne trouverez pas ça en grande surface, c'est de la viande locale."

Et l'avenir ?

"Ça fait un an et demi qu'on est là. Moi, l'avenir, je ne le vois pas trop mal. Les gens auront toujours besoin de manger, c'est inépuisable. [À propos des consommateurs qui vont dans les grandes surfaces] Ce n'est pas pour ça qu'ils mangent mieux, c'est beau dans la barquette mais pas dans l'assiette. Chez les petits bouchers, la viande n'est pas préparée pareil, il y a un vrai savoir-faire derrière !"