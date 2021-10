Orne. La gendarmerie met fin à deux trafics de drogue

Samedi 23 octobre, le groupement de gendarmerie de l'Orne a annoncé avoir résolu deux affaires de stupéfiants durant les deux dernières semaines, sur les compagnies de Domfront-en-Poiraie et d'Argentan/Alençon. Au total, près de 5,5 kg de résine de cannabis ont été découverts lors de ces deux opérations.

Dans la première affaire, sur la commune de Boischampré près d'Argentan, les enquêteurs ont procédé à l'interpellation de deux personnes qui ont été condamnées en comparution immédiate, entre deux ans et demi et trois ans de prison. Dans cette affaire, 2,2 kg d'héroïne, de cocaïne et de résine de cannabis ont été saisis.

Dans la seconde affaire, sur la commune de Flers, une soixantaine de gendarmes ont interpellé huit personnes, dans "une importante affaire de stupéfiants", précisent les forces de l'ordre. Les trois principaux protagonistes ont été condamnés samedi 23 en comparution immédiate, à des peines de prison allant de 18 à 22 mois. Trois kilos de résine de cannabis ont ici été saisis.